Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания распорядился упростить процедуру пересечения российско-абхазской границы туристами из РФ, сообщила пресс-служба Минтуризма республики.

Документ позволяет ускорить пограничный и таможенный досмотр туристов, въезжающих в Абхазию из России.

В соответствии с распоряжением, для ускорения пограничного и таможенного контроля автобусы и микроавтобусы с туристами и экскурсантами могут двигаться по полосе, выделенной для спецтранспорта.

Также предусматривается, что "автотранспорт с туристами будет досматриваться вне очереди", при этом допускается досмотр в салоне без высадки пассажиров.

Обязательным требованием является присутствие в автобусах и микроавтобусах с организованными группами туристов сотрудников Госслужбы охраны Абхазии, прикрепленных в качестве сопровождающих.

Также в документе указывается, что гиды должны иметь списки туристов вместе с копией их паспортов.

Ранее министр туризма республики Теймураз Хишба заявил журналистам, что в 2021 году Абхазия планирует принять не менее 1,1 млн туристов из России. По его словам, такие показатели были достигнуты в 2019 году до начала действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.