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Абхазия предложила Грузии начать процедуру делимитации госграницы

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В ходе 55-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, прошедшего в Женеве 7-8 декабря, абхазская сторона предложила представителям грузинской делегации начать процедуру делимитации с последующей демаркацией государственной границы с Грузией, говорится в сообщении МИД Абхазии.

"Было отмечено, что процесс согласования границ позволит решить многие вопросы на местах и упорядочить процедуру пересечения государственной границы в официально установленных пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

Представители Сухума отметили, что продолжают фиксироваться регулярные факты нарушения режима пересечения абхазо-грузинской границы реке Ингур гражданами Грузии.

Как отмечается в сообщении, "абхазская сторона в очередной раз выразила озабоченность в связи с наращиванием военного потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО".

"Отдельное внимание было акцентировано на двустороннем военно-техническом взаимодействии между США и Грузией, регулярный заход американских военных кораблей в акваторию Черного моря, постоянное нарушение воздушного пространства Республики Абхазия иностранными гражданскими и военными судами, а также на перспективы интеграции Грузии в Североатлантический альянс. Было подчеркнуто, что подобный рост эскалации напряженности создает серьезные угрозы для мира и стабильности в регионе" - отмечается в сообщении.

По сообщению МИД республики, грузинская делегация вновь отказалась от обсуждения проекта соглашения о международных гарантиях неприменения силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией.

"Ожидается, что на ближайшем раунде Сопредседатели выработают свои предложения по данному документу и представят их всем участникам", - говорится в сообщении.

Проведение следующего 56-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 29-30 марта 2022 года.

Грузия Абхазия

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