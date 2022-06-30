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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Песков отметил, что Путин может сам поехать на саммит G20 или кого-то делегировать

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия примет участие в саммите "группы двадцати" на уровне, который наилучшим образом будет отвечать ее интересам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у Пескова спросили, на каком уровне может быть представлена Россия на саммите, если Владимир Путин не поедет сам.

"Президент может поехать сам. Может кого-то делегировать", - ответил Песков.

"Время еще есть. Россия участвует в работе "двадцатки". Примем решение, которое наилучшим образом соответствует нашим интересам", - добавил Песков.

Он также подтвердил, что индонезийская сторона, председательствующая в "двадцатке", направила приглашение именно на имя Путина.

Ранее Песков также заявил, что заявления премьера Великобритании Бориса Джонсона по поводу возможного участия президента РФ в саммите "большой двадцатки" не повлияют на решение Путина по этому поводу.

"Нет, они не могут повлиять на решение", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, может ли заявление Джонсона о том, что он будет изумлен, если Путин лично примет участие в саммите "большой двадцатки", повлиять на решение российского лидера на этот счет.

Как отметил пресс-секретарь президента, "господин Джонсон допускает очень много разных высказываний, заявлений – удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию".

"Мы уже говорили, что Россия имеет приглашение как страна-член "двадцатки", и этот вопрос анализируется. Решение будет принято в должное время", - отметил Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин G20
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