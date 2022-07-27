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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

В Молдавии введут перерывы в подаче воды потребителям из-за засухи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Молдавии из-за небывалой гидрологической засухи введут режим экономии воды, объявило Министерство окружающей среды после совещания с представителями госучреждений.

Предприятиям, поставляющим воду в дома и учреждения, министерство рекомендовало ввести почасовую подачу воды и отключать ее с 09:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00 ради пополнения запасов.

Также ведомство призвало поставщиков воды отрегулировать давление в трубопроводах до минимально оптимального уровня транспортировки, обеспечив доставку потребителям.

Также министерство опубликовало советы самим потребителям, как экономить воду.

По прогнозам министерства, до конца июля в реках сохранится низкий уровень воды, за исключением некоторых притоков левого течения Днестра. На Днестре уровень воды будет составлять 30-40% среднемесячных многолетних значений (желтый код), на реке Прут - 15-30% (оранжевый код); на малых реках - 10-20% (оранжевый код), на некоторых малых реках - 0-10% от среднемесячных многолетних значений (красный код).

Молдавия Министерство окружающей среды
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