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Итальянское озеро Гарда обмелело до исторического уровня

Итальянское озеро Гарда обмелело до исторического уровня
Пересохшее из-за засухи озеро Гарда в Италии
Фото: AP/TAСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Расположенное на севере Италии озеро Гарда, самое большое в стране, обмелело из-за засухи до исторического уровня, сообщает Associated Press.

При этом вода в озере прогрелась практически до показателей Карибского моря.

Агентство отмечает, что сильных дождей на севере Италии не было уже несколько месяцев, а зимой снега выпало на 70% меньше, чем в прежние годы.

Сильная засуха затронула в этом году многие страны Европы - Великобританию, Германию, Испанию, Нидерланды, Францию. В ряде регионов пришлось прибегнуть к мерам по рационированию потребления воды, напоминает АР.

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Италия Гарда
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