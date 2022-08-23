Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:16

Президент Сомали объявил "тотальную войну" группировке "Аш-Шабаб"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд объявил "тотальную войну" экстремистской группировке "Аш-Шабаб" (запрещена в России) после недавнего захвата заложников в отеле Hayat в Могадишо.

Он заверил, что правительство намерено уничтожить группиовку, чтобы гражданам больше не приходилось оплакивать жертв терактов, передает EFE. Он попросил народ поддержать операции против "Аш-Шабаб".

19 августа вечером террористы устроили взрывы в отеле Hayat, ворвались в него и затем около 30 часов удерживали там заложников. Погиб как минимум 21 человек, еще 106 были освобождены в результате спецоперации. Здание гостиницы серьезно пострадало. Ранения получили 117 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

Сомали Могадишо Аш-Шабаб Хасан Шейх Махмуд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ударный космический зонд DART столкнется с астероидом 27 сентября

Минобороны Южной Осетии возглавил российский офицер

Военная операция на Украине

Германия предоставит Украине военную помощь на 500 млн евро

Германия предоставит Украине военную помощь на 500 млн евро

Что произошло за день: вторник, 23 августа

Brent подорожала до $99,4 за баррель

Канада вводит санкции против 62 физлиц и одной структуры в связи с ситуацией на Украине

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку с применением HIMARS

Военная операция на Украине

Вячеслав Володин посетил ДНР

Военная операция на Украине

Российские войска вышли к административной границе Николаевской области

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });