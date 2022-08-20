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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Шойгу заявил, что удар по изолятору в Еленовке был нанесен Украиной из американской РСЗО

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ракетный удар по изолятору в Еленовке с украинскими военнопленными был нанесен армией Украины из реактивной системы залпового огня (РСЗО) производства США, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сдавшихся в плен азовцев (полк "Азов" Верховным судом России признан террористической организацией и запрещен в РФ - ИФ) украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесен ракетный удар американской реактивной системой залпового огня", - сказал Шойгу в субботу на заседании Первого международного антифашистского конгресса.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. Сообщалось, что погибли более 50 украинских военнопленных, более 70 пострадали.

Минобороны РФ Украина
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