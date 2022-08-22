Боррель отрицательно отнесся к идее полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает неудачной идею запрета на выдачу шенгенских виз всем гражданам России.

"Запрещать въезд всем гражданам России - неудачная идея", - приводит в понедельник его слова Bloomberg. "Мы должны быть более избирательными", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) делегировала решение о запрете въезда граждан России национальным властям стран-участниц. Латвия и Финляндия уже ограничили выдачу виз, они призывают власти остальных стран ЕС последовать их примеру. Их примеру уже последовала Эстония.

Рига и Хельсинки поднимут этот вопрос на уровне ЕС на следующем Совете глав МИД стран ЕС, проведение которого запланировано в Праге 31 августа, хотя предположительно рассмотрение вопроса будет отложено до встречи глав европейских государств и правительств в октябре.

Официальный представитель ЕК Анита Хиппер со своей стороны заявляла, что комиссия обсуждает с государствами-членами ЕС поднятый рядом стран Евросоюза вопрос о визах для граждан РФ и рассчитывает на скоординированный подход.

"Мы пытаемся на уровне Европейского союза прийти к скоординированной реакции. Обсуждения продолжаются на союзном уровне с государствами-членами, чтобы учесть последнее развитие событий и обеспечить скоординированный подход", - сказала она.