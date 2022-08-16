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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Латвия ограничит продление ВНЖ и выдачу ПМЖ россиянам

Латвия ограничит продление ВНЖ и выдачу ПМЖ россиянам
Рига
Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Латвии правящая коалиция договорилась изменить принципы продления гражданам России временных видов на жительство - в дальнейшем их будут продлевать в редких случаях, объявил на пресс-конференции премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

По его словам, постоянные виды на жительство, которые, например, полагаются супругам, в дальнейшем решено выдавать только после успешной сдачи экзамена по государственному языку.

Правительство примет соответствующие решения в ближайшие дни, сказал Кариньш.

Он напомнил, что россиянам уже не выдаются визы, не считая исключительных случаев, а также практически не выдаются виды на жительство.

Ранее министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс предложил проводить проверку на знание госязыка для получателей постоянных видов на жительство.

После 24 февраля Латвия аннулировала почти 1000 видов на жительство, выданных гражданам России и Белоруссии, в том числе 114 - на основе заключений органов безопасности, информирует агентство BNS. Государственная пограничная охрана запретила въезд в страну 263 гражданам России и 43 гражданам Белоруссии.

Кришьянис Кариньш Латвия МВД Кристап Эклонс
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