Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Премьер Финляндии подтвердила "замедление" выдачи виз россиянам

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Финляндия занимает "жесткую позицию" по вопросу выдачи виз гражданам России, власти страны замедлили выдачу туристических виз россиянам, заявила премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin).

"Вопрос выдачи виз гражданам России должен решаться на европейском уровне. Финляндия занимает жесткую позицию, иначе транзит через Финляндию продолжится или даже увеличится", - сказала Марин на пресс-конференции во вторник.

"Скажу прямо, на практике мы замедлили выдачу этих (туристических - ИФ) виз россиянам", - отметила она. При этом премьер подчеркнула, что Финляндия не намерена прерывать родственные связи между людьми, проживающими по обе стороны границы.

Марин также анонсировала появление специальной гуманитарной визы. Ранее глава МИД Пекка Хаависто сообщил, что на нее смогут рассчитывать и российские оппозиционеры.

Он отметил, что Финляндия ограничит получение шенгенских виз до одной десятой от нынешнего уровня. Изменения вступят в силу в сентябре. В отличие от Эстонии, ранее выданные россиянам визы не будут аннулированы.

Хаависто заявил, что вводимые с сентября визовые ограничения имеют символическое значение - они демонстрируют поддержку Украине и украинским беженцам. По словам главы МИД, Финляндия также поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Если соглашение будет упразднено, то цена визы поднимется с 35 до 80 евро.

Финляндия Санна Марин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канада вводит санкции против 62 физлиц и одной структуры в связи с ситуацией на Украине

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку с применением HIMARS

Военная операция на Украине

Вячеслав Володин посетил ДНР

Военная операция на Украине

Российские войска вышли к административной границе Николаевской области

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС
Военная операция на Украине

Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области

КТК хочет сдвинуть график отгрузки для обследования третьего нефтеналивного причала

У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Что случилось этой ночью: вторник, 23 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });