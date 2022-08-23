Премьер Финляндии подтвердила "замедление" выдачи виз россиянам

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Финляндия занимает "жесткую позицию" по вопросу выдачи виз гражданам России, власти страны замедлили выдачу туристических виз россиянам, заявила премьер-министр Санна Марин (Sanna Marin).

"Вопрос выдачи виз гражданам России должен решаться на европейском уровне. Финляндия занимает жесткую позицию, иначе транзит через Финляндию продолжится или даже увеличится", - сказала Марин на пресс-конференции во вторник.

"Скажу прямо, на практике мы замедлили выдачу этих (туристических - ИФ) виз россиянам", - отметила она. При этом премьер подчеркнула, что Финляндия не намерена прерывать родственные связи между людьми, проживающими по обе стороны границы.

Марин также анонсировала появление специальной гуманитарной визы. Ранее глава МИД Пекка Хаависто сообщил, что на нее смогут рассчитывать и российские оппозиционеры.

Он отметил, что Финляндия ограничит получение шенгенских виз до одной десятой от нынешнего уровня. Изменения вступят в силу в сентябре. В отличие от Эстонии, ранее выданные россиянам визы не будут аннулированы.

Хаависто заявил, что вводимые с сентября визовые ограничения имеют символическое значение - они демонстрируют поддержку Украине и украинским беженцам. По словам главы МИД, Финляндия также поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Если соглашение будет упразднено, то цена визы поднимется с 35 до 80 евро.