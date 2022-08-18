Эстония перестала впускать граждан РФ и выдавать им визы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Эстонии в четверг, 18 августа, вступает в силу распоряжение правительства об ограничении для граждан России выдачи виз и въезда в страну с выданной в Эстонии шенгенской визой.

"Мы наблюдаем массовый рост числа российских граждан, пересекающих Эстонию или въезжающих в Эстонию, - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. - Возможность в массовом порядке посещать Эстонию или ездить через Эстонию в Европу не соответствует сути установленных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы у государства-агрессора также на уровне отдельных граждан не было возможности продолжать привычную жизнь на международном уровне".

Рейнсалу добавил, что "в отношении граждан страны-агрессора будут отменены и действовавшие ранее исключения на выдачу виз с целью работы, учебы и занятий предпринимательством".

Правительство решило в виде исключения на год продлить вид на жительство тем студентам, которым это нужно для завершения учебы в эстонских вузах.

В Эстонию по-прежнему могут въезжать граждане Российской Федерации, имеющие долгосрочный вид на жительство в Эстонии, те, у кого в Эстонии имеются близкие родственники, работающие в Эстонии дипломаты и члены их семей, работники, связанные с международными грузовыми и пассажирскими перевозками, и лица, имеющие право на передвижение в соответствии с правом Европейского союза, также люди, въезжающие в Эстонию по гуманитарным причинам.