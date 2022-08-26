Суд в США постановил опубликовать обоснование обыска, проведенного в имении Трампа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья Брюс Рейнхарт распорядился обнародовать отредактированную версию обоснования для проведения обыска в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, сообщает Axios.

Издание поясняет, что судья требует опубликовать так называемый аффидевит - документ, содержащий данные под присягой показания, который стал обоснованием для обыска в имении Трампа. В ходе обыска ФБР искало секретные документы, которые Трамп якобы забрал с собой, покидая Белый дом.

Из постановления судьи следует, что аффидевит должен быть опубликован не позднее полудня по времени Восточного побережья США (19:00 по московскому времени) пятницы, 26 августа.

Обыск в Мар-а-Лаго

8 августа агенты ФБР пришли с обыском во флоридское имение Трампа в Мар-а-Лаго. Обыск, предположительно, был связан с расследованием незаконного присвоения экс-президентом документов Белого дома, которые он якобы хранил в своей резиденции после ухода с поста президента. По данным СМИ, ФБР расследует возможное нарушение закона о шпионаже.

Федеральный судья подписал ордер на обыск 5 августа. В числе изъятых документов были "совершенно секретные" и "конфиденциальные". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам ФБР изъятые у него документы, которые были рассекречены. Он также подал иск с требованием назначить специального эксперта для рассмотрения материалов, изъятых во время обыска ФБР в его резиденции в Мар-а-Лаго.

Сторонники Трампа, как и он сам, считают расследование политически мотивированным, и полагают, что его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.