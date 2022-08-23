Глава МИД Франции обсудила с Лавровым условия направления на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во вторник разговаривала по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили во французском МИД.

"Этот разговор, последовавший за недавними контактами президента республики с президентом Украины (17 августа) и с президентом РФ (19 августа), касался условий направления экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", - говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

В нем указывается на то, что Колонна подчеркнула риски для ядерной безопасности при нынешней обстановке вокруг АЭС.

"Она выразила поддержку Франции быстрому развертыванию экспертной миссии МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями его генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины", - сказано в документе.

Также сообщается, что глава МИД Франции приняла к сведению подтверждение принципиального согласия со стороны России по этой позиции, "как и ее обязательство воздерживаться от любых действий, способных угрожать безопасности этой миссии".

Французский министр иностранных дел напомнила о решимости Франции продолжать оказывать свою поддержку Украине, отмечается в сообщении.