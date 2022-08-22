США просили через посла РФ передать контроль над Запорожской АЭС Украине

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская сторона на прошлой неделе обращалась к послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову с просьбой передать Украине полный контроль над Запорожской АЭС, сообщает агентство EFE со ссылкой на госдеп США.

По данным агентства, на прошлой неделе в госдепе США состоялась встреча по этой теме, на которую был приглашен российский посол.

Агентство указывает, что американские официальные лица на этой встрече призвали Москву "прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вокруг них и передать весь контроль над Запорожской АЭС Украине".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен добиваться прекращения боевых действий на украинских ядерных объектах и возвращения контроля над ними Киеву.

Между тем Минобороны РФ неоднократно заявляло об обстрелах ЗАЭС и ее инфраструктуры украинскими военными. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были зафиксированы повреждения бассейнов системы охлаждения, попадания рядом с хранилищами радиоактивных изотопов и другие инциденты.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.