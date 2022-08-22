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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

США просили через посла РФ передать контроль над Запорожской АЭС Украине

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская сторона на прошлой неделе обращалась к послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову с просьбой передать Украине полный контроль над Запорожской АЭС, сообщает агентство EFE со ссылкой на госдеп США.

По данным агентства, на прошлой неделе в госдепе США состоялась встреча по этой теме, на которую был приглашен российский посол.

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Агентство указывает, что американские официальные лица на этой встрече призвали Москву "прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вокруг них и передать весь контроль над Запорожской АЭС Украине".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен добиваться прекращения боевых действий на украинских ядерных объектах и возвращения контроля над ними Киеву.

Между тем Минобороны РФ неоднократно заявляло об обстрелах ЗАЭС и ее инфраструктуры украинскими военными. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были зафиксированы повреждения бассейнов системы охлаждения, попадания рядом с хранилищами радиоактивных изотопов и другие инциденты.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

США Россия Запорожская АЭС
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