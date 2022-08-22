Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

США и их союзники в Европе призвали к отказу от боевых действий в районе Запорожской АЭС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе состоявшейся совместной беседы призвали к обеспечению безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил Белый дом.

"Лидеры (...) обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции, в том числе необходимость избегать военных действий вблизи станции", - говорится в сообщении.

Стороны заявили о "важности скорейшего визита (на ЗАЭС - ИФ) представителей МАГАТЭ для выяснения состояния систем безопасности".

В ходе беседы были затронуты вопросы переговоров по ядерной программе Ирана, "необходимости усиления поддержки партнеров в ближневосточном регионе и совместных усилий по сдерживанию дестабилизирующей региональной деятельности Ирана", отметил Белый дом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен добиваться прекращения боевых действий на украинских ядерных объектах и возвращения контроля над ними Киеву.

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращению украинской стороне полного контроля над этими объектами", - говорилось в сообщении госдепартамента США о телефонном разговоре Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на минувшей неделе.

Минобороны РФ неоднократно заявляло об обстреле ЗАЭС и ее инфраструктуры, украинскими военными. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были зафиксированы повреждения бассейнов системы охлаждения, попадания рядом с хранилищами радиоактивных изотопов и другие инциденты.

Украина, США и ряд стран Запада обвиняют в обстрелах станции Россию.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения военных действий на Украине.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого США вышли в одностороннем порядке в 2018 при президенте Дональде Трампе году. Переговоры были прерваны в марте и возобновлены в августе.

США Джо Байден Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Южная Корея и США начали в понедельник масштабные совместные военные учения

Южная Корея и США начали в понедельник масштабные совместные военные учения

ОАЭ спустя шесть лет вернут посла в Иран

Работники крупнейшего в Великобритании порта для приема грузов объявили забастовку

Работники крупнейшего в Великобритании порта для приема грузов объявили забастовку
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении шести пунктов управления ВСУ

Премьер Японии заболел коронавирусом

Премьер Японии заболел коронавирусом

Не менее 50 человек погибли на севере и востоке Индии из-за наводнений и оползней

Не менее 50 человек погибли на севере и востоке Индии из-за наводнений и оползней

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 августа

Десятки человек стали жертвами теракта в отеле в Сомали

В Албании задержали двух россиян по подозрению в шпионаже

В Албании задержали двух россиян по подозрению в шпионаже

До 19 увеличилось число жертв аварии с грузовиком в Турции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });