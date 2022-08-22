США и их союзники в Европе призвали к отказу от боевых действий в районе Запорожской АЭС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе состоявшейся совместной беседы призвали к обеспечению безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил Белый дом.

"Лидеры (...) обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции, в том числе необходимость избегать военных действий вблизи станции", - говорится в сообщении.

Стороны заявили о "важности скорейшего визита (на ЗАЭС - ИФ) представителей МАГАТЭ для выяснения состояния систем безопасности".

В ходе беседы были затронуты вопросы переговоров по ядерной программе Ирана, "необходимости усиления поддержки партнеров в ближневосточном регионе и совместных усилий по сдерживанию дестабилизирующей региональной деятельности Ирана", отметил Белый дом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен добиваться прекращения боевых действий на украинских ядерных объектах и возвращения контроля над ними Киеву.

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возвращению украинской стороне полного контроля над этими объектами", - говорилось в сообщении госдепартамента США о телефонном разговоре Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на минувшей неделе.

Минобороны РФ неоднократно заявляло об обстреле ЗАЭС и ее инфраструктуры, украинскими военными. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были зафиксированы повреждения бассейнов системы охлаждения, попадания рядом с хранилищами радиоактивных изотопов и другие инциденты.

Украина, США и ряд стран Запада обвиняют в обстрелах станции Россию.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения военных действий на Украине.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого США вышли в одностороннем порядке в 2018 при президенте Дональде Трампе году. Переговоры были прерваны в марте и возобновлены в августе.