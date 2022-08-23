В Минобороны сообщили о выходе из портов Украины 33 сухогрузов с начала августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в рамках стамбульских соглашений обеспечили выход из портов Украины 33 сухогрузов с сельхозпродукцией с начала августа, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России Михаил Мизинцев.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов обеспечен выход 33 сухогрузов (в том числе 19 заблокированных), вывезено 698 500 тонн продовольствия", - сказал он.

Мизинцев уточнил, что это 492 763 тонны кукурузы, 28 850 тонн подсолнечного масла, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 79 172 тонны пшеницы, 2 914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14 000 тонн сахарной свеклы.

В соответствии со стамбульскими соглашениями от 22 июля были достигнуты договоренности о выводе по морским коридорам из портов Черноморска, Одессы и Южного украинского зерна и другой продукции АПК.