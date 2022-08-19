С 1 августа 25 судов вывезли из портов Украины более 625 тыс. т продовольствия

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Еще одно судно с сельхозпродукцией покинуло украинский порт. Об этом сообщил на брифинге в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 г. из украинских портов вышли 25 сухогрузов (в том числе 18 заблокированных), вывезено 625 050 тонн продовольствия, в том числе 487 463 тонны кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 13 250 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма", - сказал Мизинцев.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории – Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

По данным Мизинцева, в шести портах – Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный – остаются заблокированными 52 иностранных судна из 14 государств.

"Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - сообщил он.