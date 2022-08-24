Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Венгрия выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам

Венгрия выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что не поддерживает планы введения запрета на выдачу шенгенских виз для российских граждан.

"Мы согласны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ограничения", - написал он в соцсети Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

В миреКипр и Греция выступили против запрета выдачи виз россиянамЧитать подробнее

Германия, наравне с Грецией и Кипром, на прошлой неделе выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.

Ранее о возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею и что "российский народ не нужно обвинять".

Ожидается, что в конце августа главы МИД стран ЕС обсудят эту проблему на встрече в Праге.

Венгрия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Таиланда временно отстранен от должности по решению Конституционного суда

Премьер Таиланда временно отстранен от должности по решению Конституционного суда
Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил, что поставки Украине иностранного оружия затягивают конфликт

Япония с сентября отменит обязательные COVID-тесты для въезжающих в страну

Япония с сентября отменит обязательные COVID-тесты для въезжающих в страну
Военная операция на Украине

На подконтрольной РФ территории Запорожской области произошло покушение на чиновника

Европа сокращает импорт СПГ, приближаясь к цели запасов в подземных хранилищах

Что случилось этой ночью: среда, 24 августа

США нанесли авиаудары по объектам КСИР на территории Сирии

Telegraph рассказала об усилиях Лондона по сохранению поддержки Украины Европой

Ударный космический зонд DART столкнется с астероидом 27 сентября

Ударный космический зонд DART столкнется с астероидом 27 сентября

Минобороны Южной Осетии возглавил российский офицер

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });