Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Если Евросоюз (ЕС) не договорится о запрете на выдачу туристических виз россиянам, официальные ведомства Литвы будут обсуждать такую возможность на региональном уровне, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"В первую очередь, мы будем стремиться к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. (...) Если такого не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и потенциально Финляндию", - сказал глава литовской дипломатии после заседания комитета по иностранным делам в Сейме.

Ранее Эстония, Финляндия, Латвия и Литва подняли тему запрета виз для россиян в страны Евросоюза. Против этой инициативы выступили Кипр, Греция и Португалия. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что не поддерживает эту идею.

Ожидается, что в конце августа главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Праге.