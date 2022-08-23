Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС
Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Если Евросоюз (ЕС) не договорится о запрете на выдачу туристических виз россиянам, официальные ведомства Литвы будут обсуждать такую возможность на региональном уровне, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В РоссииСрок оформления финской шенгенской визы увеличится до 4-5 месяцевСрок оформления финской шенгенской визы увеличится до 4-5 месяцевЧитать подробнее

"В первую очередь, мы будем стремиться к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. (...) Если такого не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и потенциально Финляндию", - сказал глава литовской дипломатии после заседания комитета по иностранным делам в Сейме.

Ранее Эстония, Финляндия, Латвия и Литва подняли тему запрета виз для россиян в страны Евросоюза. Против этой инициативы выступили Кипр, Греция и Португалия. Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что не поддерживает эту идею.

Ожидается, что в конце августа главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Праге.

Литва ЕС Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку с применением HIMARS

Военная операция на Украине

Вячеслав Володин посетил ДНР

Военная операция на Украине

Российские войска вышли к административной границе Николаевской области

Военная операция на Украине

Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области

КТК хочет сдвинуть график отгрузки для обследования третьего нефтеналивного причала

У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Что случилось этой ночью: вторник, 23 августа

Белый дом может скрывать настоящий масштаб оружейных поставок Украине

Более 721 тыс. т зерна экспортировано из Украины в рамках черноморской зерновой инициативы

Более 721 тыс. т зерна экспортировано из Украины в рамках черноморской зерновой инициативы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });