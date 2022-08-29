Шольц предложил отказаться от принципа единогласия в решениях Евросоюза

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Евросоюзу нужно готовиться к тому, что в нем будет 30 или даже 36 стран-участниц, и в таком случае было бы удобнее принимать ключевые решения не единогласно, как сейчас, а большинством голосов, чтобы отдельные страны не могли налагать свое вето и блокировать принятие решений, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как передает АР, он сказал это, выступая в Карловом университете в Праге.

По словам Шольца, принцип единогласия работает до тех пор, пока нет острой необходимости действовать. Решения по таким вопросам как введение санкций или политика ЕС в области прав человека могут приниматься большинством голосов, чтобы те, кто не поддерживает мнение большинства, могли бы выразить свое несогласие, воздержавшись от голосования, а не блокировать единогласие других членов блока.

Шольц также считает необходимым пересмотреть принцип формирования Европарламента, чтобы предотвратить его "раздувание" в будущем.

"Мы должны сомкнуть ряды, урегулировать старые конфликты и найти новые решения... Когда, как не сейчас, мы преодолеем разногласия, которые сковывали и разделяли нас годами?" - сказал канцлер Германии.