Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Отключение электричества в Херсонской области связано с аварией в Запорожской

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Массовое отключение электроснабжения в населенных пунктах Херсонской области связано с аварией на территории Запорожской области, сообщили во временной администрации региона.

"В результате выхода из строя распределительного пункта на Мелитопольской линии в Херсоне и области временно прекращена подача электроэнергии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции. Вследствие этого отсутствует водоснабжение", - сообщается в официальном телеграм-канале администрации Херсонской области.

Там уточнили, что специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" выполняют экстренные работы по восстановлению электроснабжения области и областного центра. Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время.

В миреВ Энергодаре объяснили отключение света в Запорожской области обстрелами ВСУЧитать подробнее

Ранее в департаменте здравоохранения Херсонской области сообщили "Интерфаксу", что медицинские учреждения в регионе подключают к резервным источникам питания. Больницы временно отказались от оказания плановой помощи, экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме.

Глава администрации Херсона Александр Кобец сообщил "Интерфаксу", что в городе отсутствует водоснабжение и частично не работает мобильная связь. Главная задача властей - быстро обеспечить источниками электроснабжения предприятия непрерывного цикла и больницы.

Перебои с электроснабжением начались в Запорожской и Херсонской областях в четверг днем.

В администрации Энергодара связали отключения в Запорожской области с обстрелами ВСУ: произошло возгорание поля и подлеска, что привело к короткому замыканию в сети, в то же время на Запорожской АЭС сработали системы безопасности, и было произведено переподключение.

По данным властей Энергодара, специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная электростанция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Херсонская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Болгарии признали, что СПГ на 50% дороже газа "Газпрома"

Власти Болгарии признали, что СПГ на 50% дороже газа "Газпрома"
Военная операция на Украине

В Херсонской и Запорожской областях начались сбои в электроснабжении

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID

ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID

"Газпром" уточнил, что в Канаде сейчас нет турбин "СП1" на техобслуживании

КТК признал годным к дальнейшей эксплуатации единственный действующий причал

Володин прогнозирует многомиллиардные потери ЕС от возможных ограничений на въезд россиян

Что случилось этой ночью: четверг, 25 августа

Канада вернет Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Пандемия коронавируса

Первая леди США вновь заразилась COVID-19

Первая леди США вновь заразилась COVID-19
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });