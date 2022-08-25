Отключение электричества в Херсонской области связано с аварией в Запорожской

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Массовое отключение электроснабжения в населенных пунктах Херсонской области связано с аварией на территории Запорожской области, сообщили во временной администрации региона.

"В результате выхода из строя распределительного пункта на Мелитопольской линии в Херсоне и области временно прекращена подача электроэнергии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции. Вследствие этого отсутствует водоснабжение", - сообщается в официальном телеграм-канале администрации Херсонской области.

Там уточнили, что специалисты ГУП "Херсоноблэнерго" выполняют экстренные работы по восстановлению электроснабжения области и областного центра. Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время.

Ранее в департаменте здравоохранения Херсонской области сообщили "Интерфаксу", что медицинские учреждения в регионе подключают к резервным источникам питания. Больницы временно отказались от оказания плановой помощи, экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме.

Глава администрации Херсона Александр Кобец сообщил "Интерфаксу", что в городе отсутствует водоснабжение и частично не работает мобильная связь. Главная задача властей - быстро обеспечить источниками электроснабжения предприятия непрерывного цикла и больницы.

Перебои с электроснабжением начались в Запорожской и Херсонской областях в четверг днем.

В администрации Энергодара связали отключения в Запорожской области с обстрелами ВСУ: произошло возгорание поля и подлеска, что привело к короткому замыканию в сети, в то же время на Запорожской АЭС сработали системы безопасности, и было произведено переподключение.

По данным властей Энергодара, специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная электростанция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.