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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Финляндию и Швецию впервые пригласили на конференцию военного комитета НАТО

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Командующих силами обороны Финляндии и Швеции впервые пригласили на конференцию военного комитета НАТО, в которой участвуют командующие ВС всех стран альянса, сообщили "Интерфаксу" в четверг в главном штабе Сил обороны Эстонии.

Конференция пройдет в Таллине 16-18 сентября, принимающей стороной будет командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем. Председательствовать на конференции будет председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Участники встречи обсудят стратегические задачи альянса, реализацию решений Мадридского саммита НАТО по сдерживанию и обороне. Также они обсудят текущие операции, миссии и деятельность НАТО, в том числе миссии НАТО в Ираке (NMI) и Косово (KFOR).

Военный комитет собирается для обсуждения операций, миссий и деятельности НАТО, а также для предоставления основанных на консенсусе военных рекомендаций Североатлантическому совету о том, как НАТО может лучше решать глобальные вызовы безопасности.

Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО.

НАТО Эстония Роб Бауэр Финляндия Швеция
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