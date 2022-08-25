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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Патрушев призвал защитить жителей карельского приграничья от влияния извне

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В приграничных районах Карелии нужно обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание, чтобы пресечь информационное влияние на местных жителей из-за рубежа на фоне вступления Финляндии и Швеции в НАТО, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он заявил об этом в Петрозаводске а совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.

"Важно консолидировать усилия всех органов публичной власти на обеспечении национальной безопасности в приграничье, принять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях... В целях пресечения распространения деструктивного иностранного информационного влияния на местное население обеспечить устойчивую мобильную связь и российское телевещание, - сказал он. - Особое внимание в сегодняшних геополитических условиях, в первую очередь в связи с принятыми решениями о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции и сворачиванием приграничного сотрудничества европейских стран с нашей страной, следует уделить социально-экономическому развитию приграничных и арктических районов республики".

Карелия Совбез Николай Патрушев НАТО Финляндия Швеция
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