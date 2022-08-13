Макрон утвердил ратификацию Парижем вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу подписал протоколы, ратифицирующие со стороны Парижа присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух наших европейских партнёров, усилит их безопасность, учитывая те угрозы, которые есть в их регионе. Также их членство в НАТО... заметно укрепит безопасность в Европе", - приводит газета выдержки из документа.

Таким образом, отмечают западные СМИ, уже 24 страны Североатлантического альянса одобрили членство этих скандинавских стран в организации. Для полной ратификации их присоединения необходимо, чтобы все 30 государств-союзников по НАТО одобрили соответствующие документы на национальном уровне.

На прошедшей неделе президент США Джо Байден утвердил ратификацию Вашингтоном членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Летом Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Изначально Турция заявила, что будет блокировать их вступление.

Позже на саммите НАТО в Мадриде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился прекратить блокировать рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. В обмен на это обе скандинавские страны приняли ряд обязательств. Многие из них касаются борьбы против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими. Турецкие власти предупреждали, что если Стокгольм и Хельсинки не будут выполнять взятые на себя обязательства, то Анкара вновь заблокирует их вступление в НАТО. При этом 11 августа глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Стокгольм и Хельсинки пока не выполняют взятые на себя обязательства.

В начале 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс. Столтенберг пояснял, что Финляндия и Швеция являются близкими партнерами альянса, НАТО и эти страны ведут совместные учения и тренировки. Кроме того, по словам генсека, эти страны отвечают многим стандартам альянса, а Хельсинки и Стокгольм располагают хорошо функционирующими институтами в сфере обороны и безопасности.

В мае президент России Путин заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях государств, которые войдут в эту структуру, вызовет ответную реакцию России. Он отметил, что расширение НАТО - это проблема, "которая, на мой взгляд, создается совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах США" и НАТО используется как инструмент внешней политики по сути одной страны.