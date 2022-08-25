Израиль нанес удар по сирийской провинции Хама

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли удары с воздуха по территории сирийской провинции Хама, сообщает в четверг вечером сирийское агентство SANA.

По его информации, силы ПВО Сирии отражали удары в районе города Масьяф. Поступила информации о двух пострадавших мирных жителях.

Кроме того, телеканал Al Arabiya сообщает, что, по его данным, авиаударам подвергся и арсенал оружия ливанской шиитской группировки "Хезболла" близ сирийского города Тартус.

Информация об этих ударах поступила на фоне проведенных ранее, предположительно, проиранскими боевиками ракетных обстрелов американских военных баз в Сирии. Военные США в ответ на это начали наносить удары по позициям проиранских военизированных формирований, базирующихся на сирийской территории.