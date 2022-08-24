Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:40

США нанесли авиаудары по объектам на территории Сирии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США сообщило, что американские ВВС по указанию президента США Джо Байдена нанесли удары по объектам на территории Сирии, которые, как утверждается, принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

"По указанию президента Байдена вооруженные силы США сегодня нанесли точечные удары в провинции Дейр-эз-Зор", - информировало командование в твиттере.

В сообщении говорится, что "целью авиаударов были инфраструктурные объекты, которые используются группировками, связанными с иранским КСИР".

Командование заявило, что президент дал указание о нанесении ударов "для защиты американского персонала от атак со стороны проиранских групп".

"США не стремятся к конфликту, однако продолжат принимать необходимые меры для защиты своих граждан", - подчеркивается в сообщении.

В нем говорится, что американские военные "находятся в Сирии для того, чтобы гарантировать разгром ИГ" (запрещенная в РФ террористическая организация).

США Сирия Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Telegraph рассказала об усилиях Лондона по сохранению поддержки Украины Европой

Ударный космический зонд DART столкнется с астероидом 27 сентября

Ударный космический зонд DART столкнется с астероидом 27 сентября

Минобороны Южной Осетии возглавил российский офицер

Военная операция на Украине

Германия предоставит Украине военную помощь на 500 млн евро

Германия предоставит Украине военную помощь на 500 млн евро

Что произошло за день: вторник, 23 августа

Brent подорожала до $99,4 за баррель

Канада вводит санкции против 62 физлиц и одной структуры в связи с ситуацией на Украине

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку с применением HIMARS

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });