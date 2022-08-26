"Долгий ковид" оставил без работы до 4 миллионов американцев

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - От 2 до 4 миллионов человек в США остались без работы из-за "долгого ковида" - комплекса симптомов, которые сохраняются на месяцы и даже годы после того, как организму удалось победить коронавирус COVID-19. Об этом говорится в исследовании Брукингского института.

Как отмечается, всего на данный момент от "долгого ковида" страдают 16 миллионов американцев трудоспособного возраста (в возрасте от 18 до 65 лет). Из них от 2 до 4 миллионов человек не работают из-за последствий заболевания.

Под "долгим ковидом" подразумевают ряд симптомов, которые могут осложнять или даже делать невозможной работу: туман в голове, депрессия, тревога, повышенная утомляемость и проблемы с дыханием.

Брукингский институт оценивает потери экономики США из-за невыплаченных зарплат потенциальным работникам в $170 миллиардов в год. Общая сумма потерь, по мнению аналитиков, может достигать может достигать $230 миллиардов в год.