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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

"Долгий ковид" оставил без работы до 4 миллионов американцев

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - От 2 до 4 миллионов человек в США остались без работы из-за "долгого ковида" - комплекса симптомов, которые сохраняются на месяцы и даже годы после того, как организму удалось победить коронавирус COVID-19. Об этом говорится в исследовании Брукингского института.

Как отмечается, всего на данный момент от "долгого ковида" страдают 16 миллионов американцев трудоспособного возраста (в возрасте от 18 до 65 лет). Из них от 2 до 4 миллионов человек не работают из-за последствий заболевания.

Под "долгим ковидом" подразумевают ряд симптомов, которые могут осложнять или даже делать невозможной работу: туман в голове, депрессия, тревога, повышенная утомляемость и проблемы с дыханием.

Брукингский институт оценивает потери экономики США из-за невыплаченных зарплат потенциальным работникам в $170 миллиардов в год. Общая сумма потерь, по мнению аналитиков, может достигать может достигать $230 миллиардов в год.

Хроника 09 января 2020 года – 26 августа 2022 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус
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