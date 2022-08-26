В ЕК задержку платежей за транзит нефти через Украину связали с комплаенсом

Санкции ЕС не касаются этих платежей

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Препятствий для оплаты транзита российской нефти в Европу через Украину нет, заявил "Интерфаксу" представитель Еврокомиссии.

"В последние дни мы были в тесном контакте как с заинтересованными государствами-членами, так и с Украиной, чтобы прояснить ситуацию, которая, по-видимому, возникла из-за вынужденной задержки в необходимых проверках для соблюдения санкций ЕС банками, авторизованными проводить оплату транзитных сборов, - объяснил он. - Наши санкционные ограничения не являются препятствием для оплаты поставок нефти по трубопроводу".

Санкции, принятые Европейским союзом, предусматривают исключения, разрешающие сделки с определенными государственными предприятиями, если они точно необходимы для прямой или опосредованной покупки, импорта или транспортировки нефти, включая нефтепродукты, из России или через нее, если это не входит в круг ограничений, напомнили в ЕК. "Транснефть" входит в список госкомпаний, с которыми разрешены взаимоотношения, уточнил собеседник.

"В любом случае, проверка имеет важное значение для эффективного применения наших санкций против России", - подчеркнул представитель ЕК.

По южной ветке МН "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. В прошлом году по ней было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, в том числе в Чехию - 3,4 млн тонн, Словакию - 5,2 млн тонн, Венгрию - 3,4 млн тонн.

4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. Деньги, направленные 22 июля за транзит в августе, были возвращены на счет "Транснефти" 28 июля в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269.

Венгерская MOL, словацкая Slovnaft (также входит в группу MOL) и чешская Mero инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты национальными компаниями транзитного сбора, что позволило восстановить поставки через неделю.