Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

В ЕК задержку платежей за транзит нефти через Украину связали с комплаенсом

Санкции ЕС не касаются этих платежей

В ЕК задержку платежей за транзит нефти через Украину связали с комплаенсом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Препятствий для оплаты транзита российской нефти в Европу через Украину нет, заявил "Интерфаксу" представитель Еврокомиссии.

"В последние дни мы были в тесном контакте как с заинтересованными государствами-членами, так и с Украиной, чтобы прояснить ситуацию, которая, по-видимому, возникла из-за вынужденной задержки в необходимых проверках для соблюдения санкций ЕС банками, авторизованными проводить оплату транзитных сборов, - объяснил он. - Наши санкционные ограничения не являются препятствием для оплаты поставок нефти по трубопроводу".

Санкции, принятые Европейским союзом, предусматривают исключения, разрешающие сделки с определенными государственными предприятиями, если они точно необходимы для прямой или опосредованной покупки, импорта или транспортировки нефти, включая нефтепродукты, из России или через нее, если это не входит в круг ограничений, напомнили в ЕК. "Транснефть" входит в список госкомпаний, с которыми разрешены взаимоотношения, уточнил собеседник.

"В любом случае, проверка имеет важное значение для эффективного применения наших санкций против России", - подчеркнул представитель ЕК.

По южной ветке МН "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. В прошлом году по ней было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, в том числе в Чехию - 3,4 млн тонн, Словакию - 5,2 млн тонн, Венгрию - 3,4 млн тонн.

4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. Деньги, направленные 22 июля за транзит в августе, были возвращены на счет "Транснефти" 28 июля в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269.

Венгерская MOL, словацкая Slovnaft (также входит в группу MOL) и чешская Mero инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты национальными компаниями транзитного сбора, что позволило восстановить поставки через неделю.

Еврокомиссия Укртранснафта Украина Транснефть MOL Венгрия Словакия Чехия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Энергодара заявили об усилении артобстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Цена газа в Европе превысила психологический уровень в $3500 за тысячу кубов

Глава ФРС назвал повышение ставки необходимым для взятия инфляции под контроль

Военная операция на Украине

Власти Энергодара заявили, что Запорожская АЭС вновь подверглась артобстрелу ВСУ

Пострадавший от взрыва замначальника ГАИ Бердянска скончался

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Замначальника ГАИ Бердянска пострадал при взрыве

Лукашенко попросил Путина зарезервировать 0,5 млн т зерна "на всякий случай"

США и Индия обсудили вопрос ограничения цены на нефть из РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });