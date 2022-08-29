Российский источник сообщил, что Запад не поставит Украине самолеты советского производства

По данным источника, США ведут подготовку для Украины бывших афганских военных, в том числе летчиков

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU Российский военно-дипломатический источник сообщил, что Запад, скорее всего, не поставит Киеву боевые самолеты советского производства, при этом есть данные о наборе Пентагоном для Украины бывших афганских военных, в том числе летчиков.

"Обещания западников о новых поставках боевых самолётов советского производства киевскому режиму, вероятно, останутся только словами", - сказал он.

По словам источника, "сколько-нибудь квалифицированный лётно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины - самолётов Миг-29, Су-27 и Су-25 - эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован".

Источник отметил, что для выполнения боевых задач Украина задействовала бывших курсантов Харьковского военного института воздушных сил, это привело к потерям остатков украинской авиации. "Их сбивают, если не на первом, то уже на втором боевом вылете. Доучивать же их сегодня нет ни времени, ни керосина, ни самолётов", - сказал он.

"Попытки западников набрать по контракту летчиков советских самолётов в Польше и других восточноевропейских странах также закончились печально", - сказал военно-дипломатический источник.

"В этих условиях Пентагон занялся набором для Украины бывших афганских лётчиков учебно-боевых самолётов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину", - сообщил источник.

По его данным, Пентагон ведет набор для Украины не только бывших летчиков, но и афганцев, которые служили в спецподразделениях. "Им также предлагается пройти подготовку и заключить контракт, предусматривающий дальнейшее направление в район боевых действий на Украине", - сказал он.

Российский источник назвал эти действия "затыканием дыр", которые "никак не повлияют на конечный результат".

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