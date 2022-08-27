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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Власти ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Стаханова из РСЗО HIMARS

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные выпустили по городу Стаханов в ЛНР десять ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел по н.п. Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 10 ракет типа M31 GMLRS)", - говорится в сводке за минувшие сутки.

В сообщении отмечается, что в результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома и разрушена гостиница "Донбасс".

ЛНР HIMARS
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