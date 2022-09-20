Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Словения поставит Украине 28 танков и получит автотехнику из ФРГ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Словения отправит на Украину 28 танков Т55С, а взамен получит 35 тяжелых грузовиков и пять тяжелых автоцистерн из Германии, сообщает словенское телевидение.

"Такой обмен укрепит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией", - прокомментировали сделку в канцелярии премьер-министра Словении Роберта Голоба.

По данным тележурналистов, речь идет о танках из арсенала Югославской народной армии, который остался на территории Словении после распада Югославии в начале 1990-х годов. До 2001 года 30 таких танков прошли модернизацию при участии израильских специалистов, она обошлась в 52 млн евро, однако в 2006 году эти танки законсервировали. С 2018 года министерство обороны Словении выставило их на продажу, однако продать удалось лишь один танк с боекомплектом за 820 тысяч евро.

Хроника 24 февраля – 20 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Словения Германия Роберт Голоб Т55С Израиль Югославия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными

Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными

Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию

Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию
Военная операция на Украине

Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума

Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума
Военная операция на Украине

В ДНР задумались об организации голосования для жителей подконтрольных Киеву районов

Неизвестный захватил заложников в банке в грузинском Кутаиси

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

Турецкий DenizBank приостановил прием карт "Мир"

Турецкий DenizBank приостановил прием карт "Мир"

Что случилось этой ночью: вторник, 20 сентября

Тайфун "Нанмадол" унес жизни двух человек в Японии, более 150 ранены

Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике

Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });