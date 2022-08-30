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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Иракский богослов ас-Садр призвал сторонников прекратить протесты в Багдаде

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Влиятельный иракский богослов Муктада ас-Садр во вторник призвал своих сторонников, прекратить акции протеста в багдадском районе с правительственными учреждениями, сообщает Associated Press.

Ас-Садр выступил с обращением к своим сторонникам, его выступление транслировало иракское телевидение. Он призвал их в течение часа покинуть "зеленую зону" – это район в Багдаде, где расположены здания госучреждений и где ранее на этой неделе начались столкновения демонстрантов с полицией.

Ранее сообщалось, что во время беспорядков погибли не менее 30 человек, ранения получили около 700, причем свыше 100 из них – сотрудники служб безопасности.

Протесты начались в понедельник после того, как ас-Садр объявил об уходе из политики. Тогда сотни людей ворвались во дворец республики, это главное место встреч иракских политиков с иностранными коллегами. После этого власти Ирака объявили на всей территории страны комендантский час, однако протесты продолжились как в столице, так и в нескольких других регионах страны.

В связи с беспорядками в стране авиакомпания Emirates во вторник отменила все рейсы в Багдад и из него. Она назвала причиной отмены "гражданские беспорядки и комендантский час".

Также в понедельник Иран закрыл границы с Ираком, а руководство международного аэропорта имени имама Хомейни (расположен недалеко от Тегерана), выступило с заявлением, в котором говорится, что некоторые авиакомпании отменили рейсы в Багдад.

Сторонники ас-Садра несколько недель проводят акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура". Блок возглавляется шиитскими партиями, поддерживаемыми Ираном.

Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на недавних парламентских выборах, ему не удалось сформировать правительство вне коалиции с соперниками.

Протестующие во Дворце республики в Багдаде

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Ирак Багдад Муктада ас-Садр
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