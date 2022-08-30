Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:17

Число погибших во время протестов в Ираке выросло до 30

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - До 30 человек возросло число жертв протестов и беспорядков в Багдаде, которые вспыхнули в связи с уходом из политики влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, сообщает во вторник агентство "Мехр".

Пострадали около 700 человек, среди них 110 - представители сил безопасности, отмечается агентство.

Протесты начались накануне после того, как ас-Садр объявил о своем уходе из политики. Тогда сотни людей ворвались во дворец республики, главное место встреч иракских политиков с иностранными коллегами. После этого власти Ирака объявили на всей территории страны комендантский час, однако протесты продолжились как в столице, так и в нескольких других регионах страны.

В связи с беспорядками в стране авиакомпания Emirates отменила все рейсы в Багдад и из него во вторник, назвав причиной "гражданские беспорядки и комендантский час".

Также в минувший понедельник Иран закрыл границы с Ираком, а международный аэропорт имама Хомейни, расположенный недалеко от Тегерана, выступил с заявлением, в котором говорится, что некоторые авиакомпании отменили рейсы в Багдад.

Сторонники ас-Садра несколько недель проводят акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", возглавляемого шиитскими партиями, поддерживаемыми Ираном.

Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на недавних парламентских выборах, ему не удалось сформировать правительство вне коалиции с соперниками.

Протестующие во Дворце республики в Багдаде

8
Ирак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн

Brent подешевела до $104,3 за баррель

Brent подешевела до $104,3 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 30 августа

До 15 увеличилось число погибших в ходе беспорядков в Багдаде

До 15 увеличилось число погибших в ходе беспорядков в Багдаде
Военная операция на Украине

Новая Каховка осталась без воды и света после обстрелов ВСУ

В результате протестов в Ираке погибли восемь человек, 90 ранены

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном

Цена на нефть Brent поднялась до $103,58 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти Энергодара заявили об артобстреле ВСУ вплотную к блокам Запорожской АЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });