В США обеспокоены совместными с РФ учениями иностранных государств

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В руководстве США обеспокоены тем, что иностранные государства проводят совместные военные учения с Россией. Об этом сообщила во вторник журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У США существует обеспокоенность в отношении любой страны, которая проводит учения с Россией", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с запланированными учениями, в которых принимают участие и индийские военнослужащие.

Однако при этом она уточнила, что "каждая участвующая в учениях страна принимает собственные решения".

Ранее сообщалось, что стратегические военные учения "Восток-2022" пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября. В них принимают участие военнослужащие РФ, Китая, Индии, Белоруссии, Таджикистана и Монголии.