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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Флот РФ и ВМС Китая на учении отработают совместные действия в Японском море

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совместные действия по обороне морских коммуникаций отработают в Японском море военные моряки России и Китая в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022", сообщает Минобороны РФ.

"В акватории Японского моря совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, содействию сухопутным войскам на приморском направлении отработают группировки сил Тихоокеанского флота и военно-морских сил Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

СКШУ "Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба Валерия Герасимова на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Минобороны Восток-2022
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