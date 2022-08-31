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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

Власти Энергодара сообщили почти о 60 ударах ВСУ за сутки по территории ЗАЭС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В пресс-службе временной администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силы Украины нанесли за последние сутки более 60 ударов по городу на подконтрольной РФ части Запорожской области, в том числе по территории Запорожской АЭС.

"Продолжаются обстрелы г. Энергодар и ЗАЭС со стороны ВСУ в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ... За истекшие сутки станция, прилегающие территории и город подверглись более 60 ударам из БПЛА и артиллерии фугасной-осколочного типа со стороны населенного пункта Марганец", - говорится в сообщении.

В частности, по данным властей, зафиксировано 57 ударов из ствольной артиллерии по территории АЭС, один удар из БПЛА по учебному центру станции. Кроме того, украинский беспилотник ударил по зданию администрации: есть разрушения и повреждения фасада, внутренних помещений.

Радиационный фон в норме, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе, они продолжаются и в последние дни. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Планируется, что в ближайшие дни на Запорожскую АЭС прибудет делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.

Хроника 24 февраля – 31 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Энергодар Запорожская область Украина
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