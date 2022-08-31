Делегация МАГАТЭ стоит в очереди на пункте пропуска на подконтрольной Киеву территории

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что делегация МАГАТЭ в настоящее время находится в очереди на пункте пропуска на подконтрольной Киеву территории.

"У нас сегодня баланс примерно такой: 200-250 машин у нас выезжает с территории Запорожской области, подконтрольной нам, и примерно 1000-1500 заезжает к нам, возвращаясь на мирную территорию. Вот в этой очереди со стороны Запорожья где-то находится сейчас эта колонна", - сказал он в эфире телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Балицкий отметил, что миссия МАГАТЭ обращалась к властям Запорожской области о возможности ускорить проезд делегации через пункт пропуска на территории, подконтрольной РФ.

"Я на предложение ускорить процесс сказал, что я не собираюсь ускорять этот процесс, пускай стоят в очереди. (...) Пусть стоят в очереди и поговорят с людьми, люди им все расскажут, расскажут им правду, нам нечего скрывать", - подчеркнул Балицкий.

Он добавил, что "пока обеспечивает украинская сторона их проезд к нам, а когда они пройдут КПП как положено - вот тогда мы уже будем отвечать за их безопасность, и повезем их на объект".

Программа миссии МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области рассчитана на один день, отмечал ранее Балицкий.

Балицкий предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов со стороны Украины.

Власти Запорожской области также хотели бы показать обстрелянные жилые кварталы Энергодара, но в объективной оценке сомневаются.