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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:22

Власти Энергодара сообщили о новом обстреле Запорожской АЭС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В пресс-службе администраии Энергодара заявили о новом ударе по территории Запорожской АЭС.

"Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива", - говорится в сообщении.

В администрации предполагают, что обстрелы совершаются, чтобы была сорвана поездка инспекторов МАГАТЭ на станцию.

Делегация МАГАТЭ должна посетить ЗАЭС позднее на этой неделе, чтобы оценить ущерб, нанесенный станции, и проверить использование ядерных материалов.

Хроника 24 февраля – 30 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская АЭС Энергодар Украина Запорожская область ВСУ МАГАТЭ
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