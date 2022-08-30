Власти Энергодара сообщили о новом обстреле Запорожской АЭС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В пресс-службе администраии Энергодара заявили о новом ударе по территории Запорожской АЭС.

"Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива", - говорится в сообщении.

В администрации предполагают, что обстрелы совершаются, чтобы была сорвана поездка инспекторов МАГАТЭ на станцию.

Делегация МАГАТЭ должна посетить ЗАЭС позднее на этой неделе, чтобы оценить ущерб, нанесенный станции, и проверить использование ядерных материалов.