ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные на подконтрольной России части Украины

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил, что в число планируемых Евросоюзом визовых ограничений для граждан РФ будет включено непризнание паспортов, выданных на украинских территориях, которые контролируются Россией.

"Мы договорились, что паспорта, выданные на (украинских) территориях (под контролем РФ), не будут признаваться", - сказал Боррель в среду на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Праге неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Боррель перечислил ряд позиций, которые согласовали главы МИД стран ЕС, чтобы ограничить въезд в страны Евросоюза граждан РФ, поскольку, по его словам, из-за российской спецоперации на Украине "нельзя действовать, как будто бы ничего не происходит".

При этом глава европейской дипломатии отметил, что неформальный совет принял политическое решение, юридическое решение должно последовать.