Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

МИД Финляндии выступил против закрытия Европы для россиян с шенгенскими визами

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не считает российских туристов угрозой безопасности, и потому на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге не поддержала предложение закрыть въезд гражданам России даже с выданными шенгенскими визами.

"В отличие от некоторых других стран, Финляндия не считает российских туристов вопросом безопасности, это этический вопрос", - сказал он журналистам после этой встречи.

"Встреча министров иностранных дел ЕС заставила государства-члены осознать, насколько это большая проблема для соседей России. На сегодняшней встрече не было принято решения. Вместо этого выработалось единое понимание в том числе, о том, что многократные визы не должны выдаваться так же легко, как раньше. Финляндия стремится всячески помогать Украине, сейчас не время для отдыха или роскошного туризма", - сказал Хаависто.

"Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией также будет заморожено", - добавил министр.

"Замораживание соглашения об упрощении визового режима произойдет на практике в ближайшие недели. Я рад, что этот вопрос ясен", - заявил Хаависто, сообщив, что на встрече в Праге озвучил решение Финляндии сократить в несколько раз выдачу туристических виз россиянам.

"Мы движемся в правильном направлении. Наверняка через месяц-два посмотрим, достаточно ли этого", - сказал глава МИД.

Финляндия недавно значительно ограничила выдачу виз россиянам.

Финляндия Пекка Хаависто Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министры финансов G7 2 сентября обсудят потолок цен на российскую нефть

В АТОР не исключили прекращения выдачи россиянам многократных шенгенских виз

Евросоюз не введет полный запрет на выдачу виз россиянам

Евросоюз не введет полный запрет на выдачу виз россиянам

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о провале украинского наступления на Николаево-Криворожском направлении

Военная операция на Украине

Минобороны РФ обвинило Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Цена нефти Brent выросла до $100 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 31 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });