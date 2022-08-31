МИД Финляндии выступил против закрытия Европы для россиян с шенгенскими визами

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не считает российских туристов угрозой безопасности, и потому на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге не поддержала предложение закрыть въезд гражданам России даже с выданными шенгенскими визами.

"В отличие от некоторых других стран, Финляндия не считает российских туристов вопросом безопасности, это этический вопрос", - сказал он журналистам после этой встречи.

"Встреча министров иностранных дел ЕС заставила государства-члены осознать, насколько это большая проблема для соседей России. На сегодняшней встрече не было принято решения. Вместо этого выработалось единое понимание в том числе, о том, что многократные визы не должны выдаваться так же легко, как раньше. Финляндия стремится всячески помогать Украине, сейчас не время для отдыха или роскошного туризма", - сказал Хаависто.

"Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией также будет заморожено", - добавил министр.

"Замораживание соглашения об упрощении визового режима произойдет на практике в ближайшие недели. Я рад, что этот вопрос ясен", - заявил Хаависто, сообщив, что на встрече в Праге озвучил решение Финляндии сократить в несколько раз выдачу туристических виз россиянам.

"Мы движемся в правильном направлении. Наверняка через месяц-два посмотрим, достаточно ли этого", - сказал глава МИД.

Финляндия недавно значительно ограничила выдачу виз россиянам.