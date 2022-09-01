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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Лавров счел, что в ответ на санкции нельзя наказывать всех граждан европейских стран

Лавров счел, что в ответ на санкции нельзя наказывать всех граждан европейских стран
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - России не следует отвечать зеркально на ограничение странами ЕС выдачи виз россиянам, реакция должна быть точечной против организаторов санкций, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы еще это не обсуждали, но я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть "любимые" персонажи, которые уже помечены в наших списках санкционных", - сказал Лавров, выступая в четверг перед студентами МГИМО.

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Он подчеркнул, что Европа "нацелена на наказание всех граждан Российской Федерации".

"Мы не должны, я считаю, идти по этому же пути, отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, взаимность надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов, исполнителей таких антироссийских санкций", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что Запад "будет закрываться, будет тратить ночи и дни, обсуждая, кому давать шенгенскую визу, сколько раз на въезде в шенгенскую зону спрашивать, за кого он - за красных или за белых, чей Крым".

"Это смешно, эти люди жалки, по большому счету. Но мы не будем самоизолироваться", - добавил глава МИД РФ.

Сергей Лавров МИД ЕС
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