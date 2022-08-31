В РПЦ обвинили президента ФРГ в давлении на Всемирный совет церквей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви раскритиковали президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который поставил под сомнение обоснованность участия делегации РПЦ в Ассамблее Всемирного совета церквей, проходящей в Карлсруэ.

Штайнмайер заявил об этом непосредственно на открытии ассамблеи.

Как заявил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Антоний, в выступлении президента ФРГ содержались "ничем не подтвержденные обвинения, полностью игнорирующие все гуманитарные усилия Московского патриархата в контексте противостояния на Украине, а также прямое требование к Ассамблее ВСЦ осудить Русскую православную церковь".

Он заявил, что позиция президента Германии является "примером грубого давления со стороны высокопоставленного представителя государственной власти на старейшую межхристианскую организацию, вмешательством во внутренние дела Всемирного совета церквей, попыткой поставить под сомнение миротворческий и политически нейтральный характер деятельности последнего".

При этом представитель РПЦ назвал примечательным, что выступавший до Штайнмайера генсек Всемирного совета церквей протоиерей Иоанн Саука, напротив, отметил важность присутствия на Ассамблее представителей Московского патриархата, "поскольку таковое отвечает самой природе крупнейшей межхристианской организации, призванной содействовать укреплению диалога, мира и взаимопонимания".

Эта публично выраженная позиция руководства Всемирного совета церквей, многочисленные обращения делегатов Ассамблеи из Германии и других государств в адрес делегации РПЦ, по мнению митрополита Антония, свидетельствуют о том, что обвинения президента ФРГ против Церкви "не имеют ожидаемой им поддержки".

Митрополит выразил убеждение, что Всемирный совет церквей продолжит оставаться "независимой диалоговой площадкой, следующей в своей деятельности не ангажированному политическому заказу со стороны тех или иных государств, а цели утверждения мира и согласия".