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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Всемирный совет церквей отказался изолировать делегацию РПЦ на своей ассамблее

Всемирный совет церквей отказался изолировать делегацию РПЦ на своей ассамблее
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Всемирного совета церквей (ВСЦ) протоиерей Иоанн Саука заверил делегацию Московского патриархата на ассамблее ВСЦ в Карлсруэ, что она не будет подвергаться никакой дискриминации.

Накануне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии ассамблеи выступил с обвинениями в адрес Русской православной церкви в связи с позицией по Украине и поставил под сомнение обоснованность участия делегации РПЦ в этом форуме.

Между тем в четверг генсек ВСЦ на встрече с делегацией Русской церкви заявил, что во Всемирном совете церквей говорят "на языке веры, а не политики" и что эта организация - "открытая площадка для всех".

"Русская православная церковь является полноценной частью нашего братства", - отметил он. Говоря о наблюдаемой ныне политической конфронтации, связанной с ситуацией на Украине, генеральный секретарь ВСЦ подчеркнул, что "не может быть и речи о какой-либо изоляции" делегации РПЦ на ассамблее, сообщает сайт Московского патриархата.

В свою очередь модератор ЦК ВСЦ Агнес Абуом отметила, что позиция Всемирного совета церквей по вопросу членства РПЦ в этой организации соответствует решениям центрального комитета, согласно которым ВСЦ должен оставаться открытой площадкой для диалога всех христиан.

В ответном слове глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Антоний сказал, что Русская церковь делает все возможное для того, чтобы помогать пострадавшим в ходе конфликта.

РПЦ ВСЦ
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