Украинское правительство одобрило введение санкций против патриарха Кирилла

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство Украины одобрило предложения по применению персональных санкций против патриарха Кирилла и ряда других представителей Русской православной церкви, сообщил во вторник сайт кабмина.

Инициатива ввести санкции поступила в конце мая из Верховной Рады в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Предполагается, что санкции будет введены на десять лет.

Список еще будет рассмотрен СНБО и президентом страны.

Кроме патриарха, под украинскими санкциями могут оказаться бывший глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Будапештский Иларион, бывший заместитель главы ОВЦС протоиерей Николай Балашов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Андрей Ткачев и профессор Московской духовной академии Алексей Осипов.

Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и т.д.