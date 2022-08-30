Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Украинское правительство одобрило введение санкций против патриарха Кирилла

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство Украины одобрило предложения по применению персональных санкций против патриарха Кирилла и ряда других представителей Русской православной церкви, сообщил во вторник сайт кабмина.

Инициатива ввести санкции поступила в конце мая из Верховной Рады в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Предполагается, что санкции будет введены на десять лет.

Список еще будет рассмотрен СНБО и президентом страны.

Кроме патриарха, под украинскими санкциями могут оказаться бывший глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Будапештский Иларион, бывший заместитель главы ОВЦС протоиерей Николай Балашов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Андрей Ткачев и профессор Московской духовной академии Алексей Осипов.

Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и т.д.

Украина РПЦ патриарх Кирилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запорожские власти заявили, что программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на день

Запорожские власти заявили, что программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на день

В Париже сочли, что Франции хватит газа на "обычную" зиму

В Париже сочли, что Франции хватит газа на "обычную" зиму
Военная операция на Украине

В Херсонской области отключилось электроснабжение

Sony создала подразделение разработки игр для мобильных телефонов

Sony создала подразделение разработки игр для мобильных телефонов

Забастовка железнодорожников в Утрехте парализовала движение в Нидерландах

Забастовка железнодорожников в Утрехте парализовала движение в Нидерландах

Иракский богослов ас-Садр призвал сторонников прекратить протесты в Багдаде

Иракский богослов ас-Садр призвал сторонников прекратить протесты в Багдаде

Главный экономист ЕЦБ высказался за повышение ставки "небольшими шагами"

Главный экономист ЕЦБ высказался за повышение ставки "небольшими шагами"
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о больших потерях ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях

Число погибших во время протестов в Ираке выросло до 30

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });