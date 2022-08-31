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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Франция направит представителя на похороны Горбачева

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Франция будет представлена на церемонии похорон единственного президента СССР Михаила Горбачева, заявил представитель правительства республики Оливье Веран.

"Мы узнали только несколько минут назад, что его похороны состоятся в субботу, поэтому я не могу вам точно сообщить, каковым будет представительство Франции. Франция будет представлена на похоронах", - сказал Веран и добавил, что это будет как минимум посол Франции в Москве Пьер Леви.

Горбачев умер в больнице вечером 30 августа. Его дочь Ирина 31 августа сообщила, что прощание с ним пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома союзов, а похороны - в тот же день, на Новодевичьем кладбище.

Она не смогла сказать, будут ли это похороны в государственном формате. На брифинге в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решение о формате похорон Горбачева обсуждается, но еще не принято и что все будет зависеть от пожеланий семьи экс-президента. До этого два информированных источника сообщили "Интерфаксу", что похороны не будут носить государственный характер.

В пресс-службе Горбачев-фонда "Интерфаксу" уточнили, что еще не принято решение, допустят ли на похороны только родственников или всех желающих, еще не принято. Колонный зал будет открыт для всех желающих с 10:00 до 14:00 в субботу.

Ушел из жизни Михаил Горбачев

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Михаил Горбачев принимает участие в мероприятиях по случаю годовщины падения Берлинской стены. Ноябрь 2014 года.
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