На Новодевичьем кладбище не планируют выставлять оцепление во время похорон Горбачева

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Никаких оцеплений на Новодевичьем кладбище в Москве во время похорон бывшего президента СССР Михаила Горбачева 3 сентября не планируется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Горбачев-Фонда" в четверг.

"Насколько нам известно, никаких оцеплений на Новодевичьем кладбище во время похорон Горбачева соответствующие службы не планируют", - сказали в фонде.

Ранее дочь Горбачева Ирина сообщила, что похороны бывшего президента СССР состоятся в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище. "Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов", - отметила она.

В пресс-службе "Горбачев-фонда" "Интерфаксу" уточнили, что прощание с бывшим президентом СССР состоится с 10.00 до 14.00 в субботу. Доступ в Колонный зал будет открыт для всех желающих проститься с Горбачевым.

В фонде отметили, что прощание организует служба протокола президента РФ.

Горбачев умер вечером 30 августа в возрасте 91 года.