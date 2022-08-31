Европейские политики выразили соболезнования в связи со смертью Горбачева

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Михаил Горбачев многое сделал для Европы и вызывал уважение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи со смертью экс-президента СССР.

"Михаил Горбачев был лидером, вызывающим доверие и уважение. Он сыграл решающую роль в завершении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь к свободной Европе. Это наследие мы никогда не забудем. Покойся с миром, Михаил Горбачев", - написала она в твиттере.

Уходящий в отставку британский премьер Борис Джосон заявил в твиттере, что "опечален известием о смерти Горбачева".

"Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он демонстрировал на пути к мирному завершению холодной войны", - отметил Джонсон.

Соболезнования в связи со смертью Горбачёва выразил и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Михаил Горбачев, как никто другой, повлиял на сближение Востока и Запада после падения железного занавеса в Европе и окончания холодной войны. Пусть покоится он с миром", - написал он в твиттере.

Ранее стало известно, что Горбачев скончался во вторник вечером после тяжёлой и продолжительной болезни на 92 году жизни. Источник в окружении Горбачева сообщил, что политик умер не от коронавируса.

"Коронавирус не затронул его. Сказался возраст и болезни", - рассказал он "Интерфаксу".

Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его супругой Раисой Горбачевой.

Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС. Он занял этот пост в 1985 году, после чего объявил о перестройке - комплексе политических и экономических реформ, нацеленных на демократизацию советского общества. В конце 1980-х он занимал пост председателя президиума Верховного совета СССР, председателя Верховного совета СССР, а в 1990-1991 годах - президента СССР.

Горбачев - лауреат Нобелевской премии мира и учредитель Горбачев-фонда, который занимается исследованием перестройки, а также проблем российской и мировой истории.