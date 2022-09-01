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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Энергодар, где ждут миссию МАГАТЭ, попал под массированный обстрел

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, утром в четверг подвергся массированному артиллерийскому удару, передал корреспондент "Интерфакса".

Обстрел начался примерно в 6:00 по Москве. Взрывы звучат в разных частях города с периодичностью в 3-4 минуты, в том числе в жилых микрорайонах и возле административных зданий в центре города.

Как уточнили "Интерфаксу" во временной администрации города, в результате обстрела в Энергодаре зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в жилые многоэтажные дома, в здание детского сада в центре, а также припаркованные автомобили. Есть погибшие и раненые, их число уточняется. Обстрелы продолжаются.

В Энергодаре ожидают прибытия делегации МАГАТЭ, эксперты планируют ознакомиться с работой АЭС на подконтрольной РФ территории Запорожской области.

Энергодар МАГАТЭ
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