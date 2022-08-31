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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

Минобороны РФ обвинило Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что Киев пытается сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

"Киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов", - сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, обстрелы Запорожской АЭС велись с огневой позиции украинской армии в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища. "Ответным огнем артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено", - сказал Конашенков.

"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Штатным персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее бесперебойной работы", - добавил представитель Минобороны.

Ранее в среду глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что делегация МАГАТЭ находится в очереди на пункте пропуска на подконтрольной Киеву территории.

Программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области рассчитана на один день, также отмечал ранее Балицкий.

Хроника 24 февраля – 31 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
МАГАТЭ Запорожская АЭС Украина Минобороны РФ Игорь Конашенков
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