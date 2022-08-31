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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Власти Запорожья заявили о задержании в Энергодаре украинских диверсантов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Во временной администрации подконтрольной РФ территории Запорожской области заявили, что российские правоохранительные органы задержали в Энергодаре группу украинских диверсантов.

"Это группа украинских террористов, связанных со спецслужбами Украины. Они готовили теракты в Энергодаре и на территории Запорожской АЭС", - сказал член главного совета временной администрации области Владимир Рогов "Интерфаксу".

Он отказался уточнить число задержанных и другие детали, сославшись на тайну следствия.

При этом Рогов предположил, что подготовка диверсий могла быть связана с ожиданием миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В настоящее время находится в зоне вооруженного конфликта на Украине, была взята под контроль российскими войсками с начала марта, подвергается обстрелам. Сейчас на ЗАЭС ожидают делегацию МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.

Хроника 24 февраля – 31 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область ЗАЭС Энергодар Украина
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